Dara düşenlere güzel haber! Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası’ndan 20.000 TL’ye kadar nakit avans müjdesi!

Tek tek açıklandı! Nakit ihtiyacı olanlar için güzel haber geldi. Nakit avans çekmek isteyenlerin, kredi kartlarının ya da kredili mevduat hesaplarının kullanılabilir limitinin çekmek istenilen nakit tutarını karşılayabilmesi işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekmektedir. Ziraat Bankası da müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; "taksitli nakit avans" kredi fırsatıyla karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Ziraat Bankası müşterisiyseniz Bankkart aracılığıyla, 12 aya varan vade fırsatıyla ücretsiz bir şekilde taksitli nakit avans kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Ziraat Bankasının taksitli nakit avansına da kolaylıkla başvurabiliyorsunuz.

29.06.2021 10:47 - Son Güncelleme: 29.06.2021 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





