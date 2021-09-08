Dara düşenin imdadına yetişti! Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...

Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkanı da bulan müşteriler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.