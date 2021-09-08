Dara düşenin imdadına yetişti! Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hiç fark etmiyor...
Ve sonunda netleşti. Dara düşenlere güzel haber verildi. Bütün emekliler alabiliyor. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli kişilerin tüketimine sunuyor. Kuveyt Türk'ten oluşturulan bildirimde emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan şahıslara verdiği paradır.
SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Bütün emekliler alabiliyor. 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli kişilerin tüketimine sunuyor. Kuveyt Türk'ten oluşturulan bildirimde emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak.
PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?
İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.