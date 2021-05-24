Dar gelirlinin ceplerini yakmayacak! 75.000 bin lira altına alınabilecek 2. el otomobiller... Citroen, Ford, Chevrolet, Hyundai, Fiat, Skoda,

Artık 0 kilometre otomobil almak orta gelirli insanlar için bir hayal. Peki ya ikinci elde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hangi bilgilerin sorgulanması gerekiyor? Bütçenizi ayarlarken nelere dikkat etmelisiniz. 2021 yılı Mayıs ayı itibari ile 75 bin TL altına alınabilecek en iyi ikinci el araçları sizler için derledik... İşte marka ve modeline göre o araçlar... İstediğiniz otomobil sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak mı? Aslında tercihiniz doğru mu? Bu tarz durumlarda bütçemize göre hareket ettiğimiz için yanlış kararlar verebiliyoruz. Özellikle ihtiraslarının peşinden koşup, anlamsız otomobil almaya karar veren çok tüketicimiz var. Bu yüzden hem fiyat hem de bu fiyatın karşılığında bize kazandıracağı kullanım alanları, yakıtı verimliliği, pazardaki tercih edilme miktarı ve servis ağını göz önünde bulundurun.