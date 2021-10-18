Dar gelirli vatandaşlara binlerce lira devlet desteği! Devletten alınabilecek yardımlar neler? Başvuru şartları ise…
Geçinmekte zorlanan, dar gelirli vatandaşlara devlet destekleri gelmeye devam ediyor. Fakir olduğunu belge ile kanıtlamak gerekiyor ve devlet kurumlarının verdiği yardımlardan faydalanmak isteyenlerin belirlenen şartları da karşılıyor olması önemli. Peki Devletten alınabilecek yardımlar neler? Hiçbir yerden geliri ve sigortası olmayanlar başvuruda bulunarak verilen bu yardımları alabiliyor. Bazı vatandaşların ise bu yardımlardan haberi olmadığı için müracaatta bulunmuyor ve hak ettiği ödemelerden mahrum kalmış oluyor. İşte devlet yardımları ve başvurularına ilişkin tüm bilgiler!
18.10.2021 16:40
- Son Güncelleme: 18.10.2021 16:40
Ekonomik olarak geçinmekte zorlanan vatandaşlar bunu belgelemeleri durumundan devşet yardımlarından faydalanabiliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından fakir olan, dar gelirli ailelere destekler gelmeye devam ediyor ve bu yardımları alabilmek için sigortanın ya da diğer ek gelirlerin bulunmaması gerekiyor. Devlet desteklerinin neler olduğunu bilmeyenler konu hakkında araştırmalar yapıyor ve istenen şartlara göre başvuruda bulunmak istiyor. İşte ayrıntılar…