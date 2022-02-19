Dananın kuyruğu koptu kopacak! Gitgeller kafa karıştırdı! Altın fiyatları için 1000 lira hedefi o tarihe dikkat! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın
Ons altın fiyatı yaşanan jeopolitik risklerin yükselmesi ile 8 ayın zirvesini yenilerken; gram altın fiyatı da ons altından aldığı destekle yükseldi. Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle 830 liranın üzerini görerek 2 ayın en yüksek civarını yeniledi. Gram altın gün içinde en düşük 816 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,95 oranında yükselişle 825 lira civarında hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1355 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 581 liradan prosedür görüyor.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 815 lira civarında hareket ederken; yeni güne 818 lira seviyeden başlamıştı. Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda altın fiyatları yükselişe geçmiş durumda. Ons altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik belirsizlikler sebebiyle dalgalı bir seyir yaşıyor. Ons altın geçen salı günü 8 ayın en yüksek oranına tırmandıktan sonra; kritik bölümde tansiyonun düşmesiyle zirveden gerilemişti. Altının ons fiyatı, Rus basınında yer alan Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurmasıyla yine artışa geçti. Peki Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Ukrayna'nın doğusundaki Rus ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında birtakım silahlı çatışmaların yaşandığına yönelik iddialar ve tarafların çelişkili açıklamaları ardından konuyla alakalı çoğalan belirsizlikler "gevenli liman" olarak nitelendirilen altına isteği arttırdı. Söz hususu haberler ardından altının ons fiyatı Haziran 2021'den bu yana ilk kez 1.900 doların üzerini test etti ve günü yüzde 1,4 artışla 1.898,8'den tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,4 düşüşle 1.891,3 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi. Bugün ilaveten Euro Bölgesi'nde tüketici itimat endeksi ve ABD'de lider göstergeler dizininin yanı sıra 2. el konut satış bilgilerinin izleneceğini açıklayan analistler, teknik yönden altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
ALTIN FİYATLARINA DESTEK
Çin ve Hindistan'ın altın isteğindeki yükselişin fiyatları destekleyeceği belirtiliyor. Altın fiyatları son dönemde genel trendin aksine hareket ediyor. ABD 10 senelik tahvil faizleri sene başından bu yana yükselişte. Faizlerdeki yükselişin genellikle altın fiyatları amacıyla etkileri olumsuz olur. Fakat 2 varlık arasındaki bu negatif korelasyon bu kez kaybolmuş görünüyor.
Geçen iki senede faiz oranları dünyanın çoğu bölgesinde sıfıra yakın seyrediyordu. İşler terse dönmeye başlayıp faizler yükselince yatırımcılar da yüksek getirili varlıklara yönelirdi. Şimdi ise bu hal gerçekleşmedi, tahvil faizleri yükselirken altında geleneksel olarak düşüş trendi bu kez terse döndü. Ukrayna konusundaki jeopolitik stres altın fiyatlarını destek veriyor olabilir fakat Chicago Emtia işlemleri, trader'ların bu gelişmeyi çok çok fiyatlamadığını gösteriyor.