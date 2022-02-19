Dananın kuyruğu koptu kopacak! Gitgeller kafa karıştırdı! Altın fiyatları için 1000 lira hedefi o tarihe dikkat! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın

Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda altın fiyatları yükselişe geçmiş durumda. Ons altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik belirsizlikler sebebiyle dalgalı bir seyir yaşıyor. Ons altın geçen salı günü 8 ayın en yüksek oranına tırmandıktan sonra; kritik bölümde tansiyonun düşmesiyle zirveden gerilemişti. Altının ons fiyatı, Rus basınında yer alan Ukrayna'nın ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdığını duyurmasıyla yine artışa geçti. Peki Peki 14-18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar oldu?