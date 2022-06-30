Daire başına 20, 30, 40, 50 bin TL ödeme! Bugünden itibaren devreye girdi! Doğrudan hesaba yatırılıyor! Başvuran...

Burada enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üzerine büyük bir yük düşüyor. Bunu başarmamız lazım. Hem aile bütçesine, hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.