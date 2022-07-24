Daha az gün + 6 yıl avantajla ekstra katkı! SSK'lıya 38, Bağkur'luya 40 yaşında emeklilik! Hiç çalışmayan evli kadınlar da yararlanıyor! 2.160 gün...

Ülkemizde sosyal güvenlikle ilgili yasalar ve düzenlemeler annelerin çalışma hayatında rahat etmeleri için bazı kolaylıklar sunuyor. En azından izinler noktasında bazı ekstra haklar da var. Bu imkanlar son senelerde daha da artırılarak kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarının önü de açılmış oldu. Ama asıl beklenti emeklilikle ilgili oluyor. Kadın çalışanlar bir an önce emekli olarak çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmenin planlarını yapıyor. Peki, nasıl daha erken emekli olunur? İşte kadınların emeklilik olanaklarına dair tüm detaylar!