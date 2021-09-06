Dacia Eylül 2021 fiyat listesi! Dacia Sandero, yeni Duster, Lodgy, Dokker Combi, Dokker Van güncel fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. En çok tercih edilen, sevilen otomobil markalarından biri olan Dacia'nın hangi araç modellerinin ne kadar fiyatla satıldığı merak edilen bilgiler arasında yerini aldı. Eylül ayına özel kampanyalar da haberimizde yer alıyor.