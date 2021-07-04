Vav TV İzle

DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak! Peugeot güncel fiyatları ise...

Bayramlarda akraba ziyaretinde tespit edilen vatandaşlar vasıta gereksinimi duyuyorlar. Bu amaçla bayram evveli araba sahibi olmak isteyenler fiyat incelemesi yapıyorlar. Temmuz ayında sıfır km Peugeot ve Dacia modelleri kaç lira oldu? Peugeot ve Dacia modelleri ne kadar? Temmuz ayı Peugeot ve Dacia fiyatları kaç para? Peugeot ve Dacia fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz? Dacia Duster, Dacia Sandero, Dacia Lodgy ve Dacia Dokker ve Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 508, Peugeot 301, Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008, Peugeot SUV 5008 otomobillerine ve Peugeot Rifter, Peugeot Partner, Peugeot Expert, Peugeot Boxer ticari modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini veriyoruz.

takvim.com.tr
04.07.2021 16:40 - Son Güncelleme: 04.07.2021 16:40
DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak! Peugeot güncel fiyatları ise...

Bayramlarda akraba ziyaretinde tespit edilen vatandaşlar vasıta gereksinimi duyuyorlar. Bu amaçla bayram evveli araba sahibi olmak isteyenler fiyat incelemesi yapıyorlar. Temmuz ayında sıfır km Peugeot ve Dacia modelleri kaç lira oldu? Peugeot ve Dacia modelleri ne kadar? Temmuz ayı Peugeot ve Dacia fiyatları kaç para? Peugeot ve Dacia fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak! Peugeot güncel fiyatları ise...
Dacia Yeni Sandero Comfort 2021 Temmuz Sıfır Araç Fiyat Listesi
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg 160.000 164.900 164.900
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 184.900 176.500 176.500
Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 195.000 201.000 202.000
Dacia Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 204.900 210.900 211.900
DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak! Peugeot güncel fiyatları ise...
Dacia Yeni Sandero Stepway 2021 Temmuz Sıfır Araç Fiyat Listesi
Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 200.000 191.400 191.400
Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 207.900 214.000 215.000
Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo 90 bg 204.900 197.900 197.900
Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 208.900 199.400 199.900
Dacia Yeni Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 217.000 223.000 224.900
DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak! Peugeot güncel fiyatları ise...
Dacia Duster Kaç Lira? Dacia Duster Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Dacia Duster Fiyatları?
Dacia Duster 1.0 Tce 90 bg 4X2 E6DFull 184.650 203.000 203.000
Dacia Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 Benzin/LPG Manuel 183.100 - -
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 Dizel Manuel 220.100 - -
Dacia Duster Prestige ECO- G 115 bg 4x2 Benzin Manuel 192.100 - -
Dacia Duster Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Benzin/LPG Manuel 203.000 203.000
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2 E6DFull Dizel Manuel 220.100 299.900 303.000
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 E6DFull Dizel Manuel - 322.900 322.900
Dacia Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull Benzin/LPG Manuel - 222.000 222.000
Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 130 bg 4x2 E6DFull Benzin Manuel - 226.000 226.000
Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 E6DFull Benzin Manuel - 295.900 303.000
DACİA bayram öncesinde sıfır araba almak isteyenler için duyurdu: 31 Temmuz’a kadar bu fiyattan satılacak! Peugeot güncel fiyatları ise...
Dacia Lodgy Kaç Lira? Dacia Lodgy Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Dacia Lodgy Fiyatları?
Dacia Lodgy Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu Benzin Manuel 181.100 - -
Dacia Lodgy Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 7 Koltuklu Dizel Manuel 216.100 - -
Dacia Lodgy Ambiance 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull - 214.000 216.000
Dacia Lodgy Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull - 291.900 291.900
Dacia Lodgy Stepway 1.3 Tce 130 hp 7 koltuklu E6DFull - 224.900 226.900
Dacia Lodgy Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu E6DFull - 301.000 303.000