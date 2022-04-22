Cüzdanları rahatlatacak kampanya! 6 ay ödeme mödeme yok! Günlük 13 TL ödemeye 10 bin TL, 36 ay vade karşılığında ise 100 bin TL nakit ödeme!
Yeni dönemin gelmesi ile birlikte Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ve FED faiz kararlarının piyasaları baskılaması, döviz kurlarının ve altın fiyatlarının tekrar yükseliş trendine girmelerine sebep oldu. Her kesimden vatandaşı dar boğaza sürükleyen bu gelişme sonrasında Halk Bankası'ndan açıklama geldi. Banka, eli dara düşen eczacılara 100 bin TL'ye kadar destek olacağını bildirdi.
Devlet bankası duyurdu: Eczacılara, günlük 13 TL'lik ödeme karşılığında 10 bin TL, 36 ay vade karşılığında ise 100 bin TL nakit ödeme yapılacak!
Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere halkın birçok kesimini direkt olarak etkiledi. Giderek pahalılaşan gündelik hayat şartlarına karşı direnmeye çalışan vatandaşlar, direnemedikleri yerlerde bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelmeye başladılar. Yeni dönemin gelmesi ile birlikte düzenlenen güncel ihtiyaç kredisi kampanyaları tek tek duyurulurken, yalnızca eczacıları yakından ilgilendiren bir kampanya haberini de Halk Bankası paylaştı.
Köklü bir geçmişe sahip olan kamu bankalarından olan Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarına ek olarak, bir kampanya daha geliştirdiğini ve söz konusu kampanyadan yalnızca eczacıların yararlanabileceklerini bildirdi.
Halkbank Eczacı Kredisi 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet vermeye devam eden Halk Bankası, yeni dönemde de vatandaşın yanında olduğunu gösteren çeşitli kategori kampanyaları geliştirmeye devam ediyor.
Bu kapsamda hem emeklileri hem memurları hem de diğer vatandaşları tek tek ele alarak ihtiyaç kredisi kampanyaları geliştiren banka, bu kez de yalnızca eczacı vatandaşların yararlanabilecekleri bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlediğini bildirdi.