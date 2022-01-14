Cüzdanlar parayla dolup taşacak! Bankalar 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde şaha kalktı! 18.323,29 TL faiz karı veriyor
Kur korumalı TL mevduat ürünlerinde TCMB'nin döviz mevduatlarında yapılacak dönüş için faiz üst sınırı uygulanmayacağı ifade edildi. Kur korumalı TL mevduat sistemi kapsamında en fazla Merkez Bankası tarafından %14 olarak belirlenen politika faizinin 3 puan üzerinde faiz verilebiliyor. Böylece %17 olarak belirlenen faiz üst limiti, dövizden TL hesabına geçişler için geçerli olmayacak. Vatandaşlar %21'e kadar ilgili hesap kapsamında yüksek faiz oranlarından yararlanabilecek. Diğer yandan standart mevduat hesaplarında ise banaklar 32 günlük en yüksek faiz oranlarını güncelledi. İşte en yüksek mevduat faizi veren ve faiz getirisi en yüksek olan bankalar.
Kur Korumalı Mevduatın Kapsamı Genişletildi!
Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin önüne geçmek için 20 Aralık'tan itibaren Türkiye'de uygulanmaya başlanan kur korumalı TL mevduat sisteminin kapsamı genişletildi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni düzenleme ile sadece bireyler değil, tüzel kişiler ve şirketler de TL birikimleri için kur korumalı sisteme geçmelerinin önü açıldı.
Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Öte yandan altın ve döviz hesaplarının TL mevduat hesaplarında dönüşümüne ilişkin aradaki farkın ödenmesine karşın verilen destekler ve dövizden dönüşüme faiz üst limitinin uygulanmaması dikkat çekiyor. Uygulamanın yeni ekonomi politikaları ile devreye girmesinin ardından piyasalarda da özellikle dolar kurunda olumlu etkileri görüldü.
Birikimlerini ise en yüksek faiz oranları değerlendirmek ve 32 günlük en yüksek faiz getirisini elde etmek isteyen vatandaşlar ise bankaların %21,25'e kadar çıkardıkları avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecekler. Artan mevduat faiz oranları sayesinde vatandaşlar TL birikimleriyle de yüksek gelir elde edebilecek.
Kur Korumalı Mevduat Faiz Oranları
Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kur korumalı TL mevduat kampanyaları kapsamında en fazla %17 faiz oranı uygulanabiliyor.