Cuma günü geldi fiyatlar takır takır düştü! BİM 7 Temmuz aktüel ürünler kataloğu listelendi! 149 TL’ye şezlog satılıyor! Sandalet, bisiklet, şapka...

Cuma gününün gelmesiyle birlikte zincir marketlerin aktüel kataloğu yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Özellikle BİM marketlerinde indirime giren ürünler merak ediliyor. Bu hafta sonunu da kapsayan yepyeni indirimli ürünler raflardaki yerini almaya başladı. Vatandaşlar ister elektronik alet, ister ev eşyası alsın, ister yaz tatili için kıyafet, terlik, şapka arasın tüm ihtiyaç ürünleri indirimli halleriyle BİM'de yer alıyor. İşte merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!