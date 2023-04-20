Çok uygun taksitlerle tamamı 270.000 TL! Halkbank’tan 8.100 TL teminatla 3+1 müstakil ev satışı!

Halkbank, uygun taksitlerle sahibi olabileceğiniz, 3+1 müstakil evlerini 8.100 TL teminatla satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmadan önce detayları inceleyelim. Bankaların sattığı evleri almak oldukça kolay bir süreçtir. İlk olarak, bankaların internet siteleri veya şubelerinde satışa sunulan evleri inceleyebilirsiniz. Eğer bir ev ilginizi çekerse, o ev için gerekli olan belgeleri hazırlayarak banka şubesine başvurabilirsiniz. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi, tapu fotokopisi ve konut kredisi başvuru formu yer alabilir.