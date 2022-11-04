Çocuklara harçlık dağıtılıyor sisteme kayıt olan alıyor! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL! Anasınıfı, ortaokul, ilkokul...

Çocuklu ailelere devletten destek ödemesi yapılıyor. 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira dağıtılacak. Bu ödemeden faydalanmak için sisteme kayıtlı olmanız yetiyor. Ocak ayında asgari ücrete gelecek zamla birlikte sosyal yardım ödemelerinin miktarı da artacak. Bu noktada çocuk için aldığınız destekler de yükselecek. Çocuk Destek Bileşeni programı kapsamında yapılan para yardımından kimlerin, nasıl yararlanabileceğini öğrenmek için haberimizin devamına geçiniz...