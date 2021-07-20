Çocuğu olanlar dikkat! Her ay 232 TL destek! Çoğu kişinin haberi bile yok!
Çocuğu olan vatandaşlar için devletten destek ödemesi yapılıyor. Çoğu kişinin haberi olmasa bile, doğum yapan annelere ve ailelere destek olması amacıyla, devletten 232 TL karşılıksız destek veriliyor. 2021 yılı içerisinde 232 TL olarak belirlenen ödeme miktarı her yıl için artış gösteriyor. Süt ödeneği parası 4A ve 4B kapsamında sigortalı olarak çalışan ya da çalışmayan kadınlara veriliyor. Peki; her ay 232 TL destek nasıl alınır? İşte yanıtı!
20.07.2021 15:13
- Son Güncelleme: 20.07.2021 15:13
Çocuk sahiplerini ilgilendiren haber! Çocuğu olan anne ve babalar devlet tarafından destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Doğum yapan annelere maddi destek vermek amacıyla devletten toplam binlerce lira ödeme yapılıyor. Aileler karşılıksız her ay 232 TL ödeme alabiliyor. Süt parası olarak adlandırılan emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması durumunda kendisine, çalışmayan kadınların doğum yapması durumunda sigortalı olarak çalışan eşlere verilen ödeme olarak tanımlanıyor.