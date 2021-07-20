Çocuğu olanlar dikkat! Her ay 232 TL destek! Çoğu kişinin haberi bile yok!

Çocuk sahiplerini ilgilendiren haber! Çocuğu olan anne ve babalar devlet tarafından destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Doğum yapan annelere maddi destek vermek amacıyla devletten toplam binlerce lira ödeme yapılıyor. Aileler karşılıksız her ay 232 TL ödeme alabiliyor. Süt parası olarak adlandırılan emzirme ödeneği, sigortalı olarak çalışan kadınların doğum yapması durumunda kendisine, çalışmayan kadınların doğum yapması durumunda sigortalı olarak çalışan eşlere verilen ödeme olarak tanımlanıyor.