Çocuğu olan tüm annelere ödeniyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müjde! PTT’den TC kimlik NO ile hemen...

Çocuğu olan tüm annelere müjde! Doğum yaptıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından para desteği sağlanıyor. PTT'den TC kimlik NO ile hemen almak mümkün ancak bazı şartları bulunuyor. 2019 yılı için emzirme ödeneği yani süt parası 180,00 TL'ydi. 2020 yılı için ise 202,00 TL oldu. Son olarak 2021 yılında da 232,00 TL'ye yükseltildi.