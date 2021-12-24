Çocuğu olan tüm annelere ödeniyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müjde! PTT'den TC kimlik NO ile hemen...
Yeni doğum yapan annelere devlet tarafından süt parası diğer bilinen adıyla emzirme ödeneği veriliyor. Belirlenen şartları taşıyan ailelere verilen söz konusu bu para çiflere ek gelir olarak da katkıda bulunuyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sağlanan ödeneklerden faydalanmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki süt parası ne kadar? Emzirme ödeneği kimlere veriliyor? Çocuk parasına nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...
Çocuğu olan tüm annelere müjde! Doğum yaptıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından para desteği sağlanıyor. PTT'den TC kimlik NO ile hemen almak mümkün ancak bazı şartları bulunuyor. 2019 yılı için emzirme ödeneği yani süt parası 180,00 TL'ydi. 2020 yılı için ise 202,00 TL oldu. Son olarak 2021 yılında da 232,00 TL'ye yükseltildi.
Kimileri emzirme ödeneği kimileri de süt parası diyor. Devlet tarafından çocuk sahibi olan ailelere yardım amacıyla ödeme yapılıyor. Söz konusu ödeme doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor.
Ancak hizmet akdine tabi çalışan (4/a'lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere ödeme yapılmıyor.
Peki süt parası almak için şartlar neler? Gelin hep birlikte bakalım;
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;
-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,