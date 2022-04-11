Çocuğu olan ailelere 300-400-600 TL ödeniyor! Paralar PTT'den çekiliyor! Başvurular T.C. kimlik numarasıyla internet üzerinden...
15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabiliyor. 1-2-3 çocuklu ailelere para desteği sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından güzel haber geldi. Başvurular TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den yapılabiliyor. Bu kapsamda ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için ise 600 lira veriliyor. Vatandaşlar paralarını PTT'den çekebiliyor. İşte detaylar...
Çocuklu ailelere müjde! Devlet başvuru yapanlara çocuk parası veriyor. Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması gerekiyor. Nakit olarak alınan bu yardım ödemeleri 300-400-600 TL arasında değişiyor. Başvuruları kabul edilenlere paralar başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılıyor. Böylelikle herhangi bir bankaya gitmeye gerek kalmıyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN ÖDEME
Çocuk parası doğum yapan tüm ailelere ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabilir. Bu yardımdan, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabilir.
ÇOCUK BAŞINA ÖDEME YAPILIYOR
Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den başvuru imkanı var.
Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; k ilk çocuk için 300 lira, k ikinci çocuk için 400 lira ve k üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.
ÇOCUK PARASI ALMA ŞARTLARI!
Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.