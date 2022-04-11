Çocuğu olan ailelere 300-400-600 TL ödeniyor! Paralar PTT’den çekiliyor! Başvurular T.C. kimlik numarasıyla internet üzerinden...

Çocuklu ailelere müjde! Devlet başvuru yapanlara çocuk parası veriyor. Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması gerekiyor. Nakit olarak alınan bu yardım ödemeleri 300-400-600 TL arasında değişiyor. Başvuruları kabul edilenlere paralar başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılıyor. Böylelikle herhangi bir bankaya gitmeye gerek kalmıyor. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.