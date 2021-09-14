Citroen, Fiat, Dacia, Renault avantajlı Eylül 2021 araba kampanyaları! Faizsiz kredi ile sıfır kilometre araba satışı damping yaptı

Eylül ayı otomobil kampanyaları açıklandı. ÖTV zammının sonrasında otomobil yapımcıları piyasayı canlı tutmak, sıfır vasıta fiyatlarında düşüş ... Eylül ayında sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenler amacıyla avantajlı imkanlar verdiği araba kampanyası Citroen, Fiat, Dacia ve Renault doğrultusundan açıklandı. Eylül ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Eylül ayında 154.600 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Eylül ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.