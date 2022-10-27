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Haberler Ekonomi Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL'ye kadar düştü! İşte TMO'da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL'ye kadar düştü! İşte TMO'da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi bağlamında herkesi ilgilendiren haber nihayet açıklandı. Bu haber kapsamında Ayçiçek yağı, fındık yapı, pirinç ve fasulye fiyatları merak ediliyordu. Peki, TMO hangi ürünlerde indirimler yapacak?

takvim.com.tr
27.10.2022 11:32 - Son Güncelleme: 27.10.2022 11:34
Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü! İşte TMO’da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Perakende ürünlerinin listesi kapsamında kavrulmuş fındık 500 gram 43 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra paketli doğal fındık içinin fiyatı ise 45 TL olarak ön plana çıkıyor. Fındık Krokan 500 gram paket 40 TL olarak ön plana çıkarken Fındık ezmesi 320 gramlık 22 TL olarak fiyatları belirlendi.

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Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü! İşte TMO’da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Sütlü fındık kreması ürünlerinin fiyatları ise 27 TL olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte kuru fasulye 1 kg fiyatları 16 TL olarak güncel piyasada varlığını sürdürüyor.

Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü! İşte TMO’da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Genellikle yakın vakitte oluşturulan açıklamalara baktığımız vakit TMO'nın değişik ürünlerde indirimler yapacağına dair mühim bilgilere ulaşmak olası olmaktadır.

Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü! İşte TMO’da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

TMO Açıkladı!

Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 15 TL olarak biliniyor. Fiyatlar şu anda güncel olarak ön plana çıkıyor.

Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü! İşte TMO’da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Bunun yanı sıra kuru fasulye ufak boy ürünlerin fiyatları ise 16 TL olarak belirlenmiştir. TMO bağlamında oluşturulan yeni açıklamaların sonrasında başka ürünlerde de fiyatlar belli olmaya başlandı.

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