Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL'ye kadar düştü! İşte TMO'da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları
Toprak Mahsulleri Ofisi bağlamında herkesi ilgilendiren haber nihayet açıklandı. Bu haber kapsamında Ayçiçek yağı, fındık yapı, pirinç ve fasulye fiyatları merak ediliyordu. Peki, TMO hangi ürünlerde indirimler yapacak?
27.10.2022 11:32 - Son Güncelleme: 27.10.2022 11:34
Genellikle yakın vakitte oluşturulan açıklamalara baktığımız vakit TMO'nın değişik ürünlerde indirimler yapacağına dair mühim bilgilere ulaşmak olası olmaktadır.
Bunun yanı sıra kuru fasulye ufak boy ürünlerin fiyatları ise 16 TL olarak belirlenmiştir. TMO bağlamında oluşturulan yeni açıklamaların sonrasında başka ürünlerde de fiyatlar belli olmaya başlandı.