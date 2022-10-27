Çılgın indirim geldi! Fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü! İşte TMO’da ayçiçek yağı, fındık, pirinç, fasulye, mercimek, nohut fiyatları

Perakende ürünlerinin listesi kapsamında kavrulmuş fındık 500 gram 43 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra paketli doğal fındık içinin fiyatı ise 45 TL olarak ön plana çıkıyor. Fındık Krokan 500 gram paket 40 TL olarak ön plana çıkarken Fındık ezmesi 320 gramlık 22 TL olarak fiyatları belirlendi.