Çığır açan teklif: 0,99 faizli kredi imkanı bu sabah geldi! Ayda 468 TL ödemeyle 50.000 TL alın! Ters takla attı nokta atışı yapıyor! 60 ay vade imkanıyla...

Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar yeni ayın hemen ardından markaj altına alındı. Bankaların pek çoğu Ağustos ayıyla beraber rakamlarda güncelleme yaptı. Ayın belirli tarihlerinde kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip internet sitesindeki ilgili bölümden duyuruyor. Öte yandan 0,99 kredi imkanı haberi geldi. 50 bin TL'ye kadar limiti olan kredinin 60 ay vade özelliği bulunuyor. İşte tüm merak edilenler!