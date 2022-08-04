Çığır açan teklif: 0,99 faizli kredi imkanı bu sabah geldi! Ayda 468 TL ödemeyle 50.000 TL alın! Ters takla attı nokta atışı yapıyor! 60 ay vade imkanıyla...
En uygun kampanya ve fırsatları merak edenler bankaların kredi faiz oranları ile ilgili yaptığı son duyuruları yakından takip ediyor. Yeni ayda kredi faiz oranlarında herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığı pek çok kişiyi alakadar ediyor. 0,99 faiz oranı ile kredi kullanımı mümkün kılındı. 50 bin TL limitle kullanılan kredi için 60 ay vade imkanı sağlandı. Kimler 0.99 faiz oranı ile kredi kullanabilecek? İşte kampanya detayları!
Dönem dönem en uygun kampanya ve tekliflerini müşterilerine sunan bankalar yeni ayın hemen ardından markaj altına alındı. Bankaların pek çoğu Ağustos ayıyla beraber rakamlarda güncelleme yaptı. Ayın belirli tarihlerinde kamu bankaları ve özel bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları değiştirip internet sitesindeki ilgili bölümden duyuruyor. Öte yandan 0,99 kredi imkanı haberi geldi. 50 bin TL'ye kadar limiti olan kredinin 60 ay vade özelliği bulunuyor. İşte tüm merak edilenler!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan uygun fiyatlı kredi imkanından pek çok vatandaş yararlandı.
Süreç devam ediyor. Erdoğan, Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirterek, "Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılmasında ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz.
Vatandaşlarımıza, binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.
Burada enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üzerine büyük bir yük düşüyor. Bunu başarmamız lazım. Hem aile bütçesine, hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.