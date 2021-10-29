Çiftçiye, yaşlıya, engelli vatandaşa ve 1.8 milyon gence büyük müjde geldi! Burs da var kredi de!
Çiftçiye, yaşlıya, engelli vatandaşa ve gençlere büyük müjdelere peşi sıra geldi. 2020 senesinin Mart ayında koronavirüs sebebiyle üniversiteler kapatılmıştı. 2021-2022 eğitim öğretim senesi başlangıcında ise okulların açılmasına karar verildi. Pandeminin piyasaları alt üst etmesinin sonrasında yükselen fiyatlardan öğrenciler de ne yazık ki nasibini aldı. Hükümet 2022 bütçe görüşmelerinde, öğrencilerin halini gözden geçirerek burs ve kredi desteği amacıyla kolları sıvadı. İşte 1.8 milyon öğrenciye verilebilecek destekler…
2022 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE ÖĞRENCİLERE AYRILAN DESTEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 bütçe görüşmelerinde verilebilecek desteklerle alakalı açıklamalarda bulundu. Öğrencilere hem kredi hem de burs desteği sağlanacağını söyleyerek tam 34 milyar harcanacağını duyurdu.1.8 milyon öğrenciye 16.7 milyar TL kredi, burs desteği verilebilecek. 1 milyon 282 bin öğrenciye taşımalı eğitim, yemek yardımı amacıyla 6.3 milyar TL, 423 bin engelli çocuğa 5.5 milyar TL eğitim desteği verilebilecek.
ÇİFTÇİYE DESTEK SAĞLANACAK
Öğrencilerin yanı sıra bütçe görüşmelerinde çiftçiye sağlanması plan edilen destek amacıyla de kollar sıvandı. İşveren prim ödemeleri amacıyla 35.2 milyar, Hazine destekli kefaletle sağlanan krediler amacıyla 6.2 milyar, tarımsal işletmeler ve çiftçilerimiz amacıyla faiz destek tutarı olarak 9.8 milyar, Halk Bankası vasıtasıyla kullandırılacak esnaf kredileri faiz desteği amacıyla 7.2 milyar, dışalım takviyeleri kapsamında 5.2 milyar lira ayrıldı.
ENGELLİ VE YAŞLI VATANDAŞLAR İÇİN DE BÜTÇE BELİRLENDİ
Ödeme kuvveti olmayanların sıhhat primi giderlerini karşılamak amacıyla ise 23.4 milyar, 65 yaş üstü yaşlılar, bakıma gereksinimi olan engelli vatandaşlar ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15.6 milyar, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek suretiyle 13.2 milyar lira destek sağlanacak.
FUAY OKTAY: "ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞECEK"
Enerji girdilerinde ve emtia fiyatlarında dünyada rekor artış olduğunu bildiren Oktay, Küresel eğilime rağmen, para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla ve verimlilik artışı kanalıyla destekleyerek, enflasyonu yine tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.