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Haberler Ekonomi Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL'nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL'nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

Vadeli TL mevduat hesapları için bankaların uyguladıkları faiz oranları yükselmeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından düşüş eğilimi içine giren 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yeni oranlar göz doldurmaya devam ediyor. Yüksek faiz oranlarından da yararlanarak birikimlerini durduğu yerde değerlendirmek isteyenlere cazip teklifler sunuluyor. Ayrıca birçok bankacılık hizmetlerinden de ayrıcalıklı biçimde yararlanarak da vatandaşların en yüksek şekilde birikimlerini katlamaları sağlanmaktadır. Peki bankaların 32 günlük mevduat faizleri ne kadar oldu? İşte en yüksek vadeli mevduat hesap faiz oranları.

takvim.com.tr
15.02.2022 12:28 - Son Güncelleme: 15.02.2022 12:28
Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL’nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar

Mevduat faiz oranlarında güncellenen yeni oranlar dikkat çekiyor. Kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilginin artmasının ardından faiz oranlarında görülen düşüş alternatif arayışlarını da beraberinde getirdi.

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Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL’nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

Kısa süre önce birçok banka tarafından yüzde 20'nin üzerine çıkarılan vadeli mevduat hesabı hoş geldin faiz oranları yeniden ortalama yüzde 19 – 20 seviyelerinde görülmeye devam ediyor. En yüksek faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise güncel faiz oranlarını araştırmaya başladılar.

Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL’nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

Vatandaşlar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen yeni politikalar kapsamında altın ve dövizden dönüşüm hesapları ile kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilgisini bir hayli artırmış durumda.

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Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL’nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

32 günlük vadeyle en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar ve faiz oranları ise şöyle:

  • ING Bank e- Turuncu Hesap Faiz Oranı: %20
  • Anadolu Banka Renkli Hesap Faiz Oranı: %20,25
  • Alternatif Bank VOV Hesap Faiz Oranı: %20,5
  • Burgan Bank ON Hesap Faiz Oranı: %20,75
Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL’nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor
  • Fibabanka Kiraz Hesap Faiz Oranı: %19,5
  • Akbank Vadeli Mevduat Hesabı: %19,5
  • HSBC Modern Hesap Faiz Oranı: %19,5
  • Enpara Vadeli Hesap Faiz Oranı: %17,75
  • TEB Marifetli Hesap Faiz Oranı: %19

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