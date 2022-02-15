Cezbeden olaylar! Türk lirasını tercih edene bankalar kepçeyle veriyor! TL’nin 32 günlük getirisi 8.536,99 TL oluyor

Vatandaşlar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen yeni politikalar kapsamında altın ve dövizden dönüşüm hesapları ile kur korumalı TL mevduat hesaplarına olan ilgisini bir hayli artırmış durumda.

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