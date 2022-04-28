Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Altın fiyatlarında deprem etkisi! Fakat altın zirveyi görecek! Bu tarihi bir kenara yazın!

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Çeyrek ve tam altın fiyatlarını görenler şaşkın! Fakat altın zirveyi görecek! Bu tarihi bir kenara yazın! Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Yaklaşan düğün ayı bağlamında ise altın alacaklar mutlu. Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken; günümüz işlemlerde 1881 dolar oranına kadar gerileyerek 24 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısının yaklaşmasıyla baskılanırken; dolar endeksinde yaşanan artışın etkisiyle de geriliyor. Dolar endeksi bugün içinde 103,10 oranına kadar yükselerek, 23 Mart 2020 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.