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Çeyrek, gram, tam, yarım altını böyle alanlar acil baksın! Kuyumcular üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yaparsanız...

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcular internet üzerinden yapılan altın alışverişlerindeki sahtecilik riskine dikkat çekti. Sahte altınların tespitinin zorluğuna vurgu yaparak vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya çağırdı. Bu uyarılarla birlikte tüketicilerin internetten altın alırken dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 16:41 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:40
Çeyrek, gram, tam, yarım altını böyle alanlar acil baksın! Kuyumcular üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yaparsanız... 1

Kuyumcular, internetten yapılan altın alışverişlerinde sahte ve düşük ayardaki altınlarla karşılaşma riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle internet üzerinden alınan altınların gerçekliğinin ve ayarının anlaşılamadığı ifade ediliyor.

Çeyrek, gram, tam, yarım altını böyle alanlar acil baksın! Kuyumcular üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yaparsanız... 2

KUYUMCULAR UYARDI

Kuyumcular tanıdık ve güvenilir kaynaklardan altın almanın önemine vurgu yaparak Instagram gibi platformlarda güvenilir kuyumcu adreslerinin bulunduğunu ancak bazı durumlarda ürünlerin değerinin gerçekten çok üstünde fiyatlandırılabildiğini söyledi.

Çeyrek, gram, tam, yarım altını böyle alanlar acil baksın! Kuyumcular üstüne basa basa uyardı! Bu hatayı yaparsanız... 3

Kuyumcular altın alırken güvenilir yerlerden almanın önemine de dikkat çekti.

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