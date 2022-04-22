Çeyrek altından gelen rest büyüyor! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor! Altın fiyatları yatırımcılarını darmaduman etti!
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altı fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda güvenilir liman olarak görülen altın fiyatlarında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Altın, yatırımcıların çoğalan tahvil getirileri ve güçlenen doları göz ardı ederek politik ve ekonomik tehlikelere odaklanmasıyla bu sene yüzde yedinin üstünde değer kazanarak direncini korumaya devam ediyor. Geleneksel getiriler ve para birimlerindeki ilerlemeler altının değerinin üstünde bulunduğuna işaret ederken, güvenilir varlıklara olan talep kuvvetli kalmaya devam ediyor. Bunun başlıca nedenlerinden birinin altın yatırımcılarının Fed'in son 40 senedir görülen en yüksek enflasyonu ekonomiye zarar vermeden düşüremeyeceğine inanması bulunduğu düşünülüyor.
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altın, gelecek Fed toplantısında daha büyük bir faiz artışına net gözüyle bakılmasına karşın yatırımcıların jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonun düşmeyeceğine dair kaygıları nedeniyle civarını korumaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını incelemeye devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son hal haberimizde...
"Altın, Fed'in reel faizleri artırırken ekonomide yumUşak bir iniş yapmak becerisini sorguluyor" diyen Macquarie Group Metal Stratejileri Direktörü Marcus Garvey, "Altının, Fed'in başarısızlığını yoğun şekilde fiyatladığını söyleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. UBS Group Analisti Joni Teves de çoğalan reel faizler amacıyla daha az kaygılı olan yatırımcıların Rusya'nın Ukrayna işgali ardından çoğalan jeopolitik belirsizlikler namacıylaiyle stratejik olarak portföylerini çeşitlendirdiklerini vurguluyor.
Küresel ekonomik görünüm, Ukrayna savaşı ve Çin'in Kovid-19 kaynaklı yeni kapanmalar yaşaması sebebiyle bozulan kuvvetli ekonomik toparlanma namacıylaiyle zayıf düşmeye başladı. Hali hazırda büyüme tahminleri üstünde baskı kuran çatışmaların yine alevlenmesinin altının cazibesini yine artırabileceği düşünülüyor.
Rusya'ya yapılan yaptırımların altında çok daha büyük bir değişime namacıyla olma ihtimalini fikir edinenler de var. Credit Suisse'in etkili analistlerinden Zoltan Pozsar, Rusya Merkez Bankası'nın sahip bulunduğu rezervlerin yarısına el konmasının altının çok daha mühim bir rol oynayacağı yeni bir mali paradigmayla sonuçlanabileceğine ilgi çekti.
"Mevcut fiyatların enflasyon ve çoğalan getirilerden daha çok meydana çıkan jeopolitik tehlikeler ve Rusya Merkez Bankası'nın seçenek varlıklar biriktirmeye yönelmesiyle alakası var" diyen Asia Pacific Küresel Piyasalar Stratejisti David Chao, "Altının daha yüksek seviyelerde olmamasına daha çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.