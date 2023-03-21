Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Çeyrek altın fiyatı ise 1982 TL seviyesinde seyrediyor. İslam Memiş'in açıklamasına göre, çeyrek altının fiyatı 2 bin 450 liraya kadar çıkacak. Altın fiyatları hakkında yaptığı tahminler ve öngörülerle adından çokça bahsettiren İslam Memiş, Haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüm devam ediyor.