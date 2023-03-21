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Haberler Ekonomi Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Son dakika açıklamasına göre, Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, gram altının 1550 liraya kadar çıkacağı tarihi duyurdu. Altın fiyatları geçen hafta Amerika'da yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Gram altın fiyatı şu anda 1210 lira seviyesinde seyrediyor.

takvim.com.tr
21.03.2023 13:00 - Son Güncelleme: 21.03.2023 13:06
Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Çeyrek altın fiyatı ise 1982 TL seviyesinde seyrediyor. İslam Memiş'in açıklamasına göre, çeyrek altının fiyatı 2 bin 450 liraya kadar çıkacak. Altın fiyatları hakkında yaptığı tahminler ve öngörülerle adından çokça bahsettiren İslam Memiş, Haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüm devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Gram Altın Yükselişte: Geçen Hafta Yaşanan Banka Krizi ve Uzmanların Tahminleri

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan banka krizinden sonra yükselişe geçmişti. Şu an ise yatay bir seyir izliyor. Bu yazıda, ons altın tahminlerinden İslam Memiş'in açıklamalarına kadar uzmanların altın fiyatlarına ilişkin tahminlerine göz atacağız.

Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Gram Altın Fiyatları Yükselişte

Geçtiğimiz hafta Amerika'da yaşanan banka krizi sonrasında gram altın fiyatları yükselişe geçmişti. Ancak bu hafta, gram altın fiyatları yatay bir seyir izliyor.

Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Geçen hafta 1220 liraya kadar çıkan gram altın, şu saatlerde 1210 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın fiyatı ise 1982 TL seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın bu tarihte 1550 TL! Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! 14-18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

İslam Memiş'ten Altın Fiyatlarına Dair Yeni Tahminler

İslam Memiş, altın fiyatları konusunda yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren bir isimdir. Memiş son açıklamasında, gram ve çeyrek altın fiyatlarına dair yeni tahminlerini paylaştı.

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