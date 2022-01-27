Çeyiz ürünlerinde fiyatları düşürdüler! Şok, Bim ve A101’de indirimler başladı: Perde, ütü, fırın, çatal kaşık bıçak seti, beyaz eşya...

Evlenmek isteyenler, evini yenileyecek olanlar dikkat! A101, Bim ve Şok'ta çeyiz ürünleri satılıyor. Fırın, ütü, beyaz eşya, elektronik ürünlerde indirim başladı. 3 zincir marketin mağazalarına gidenler stoklarla sınırlı bu ürünleri ucuza alabilecek. Bu haftaya özel yapılan indirimler haftaya olmayacak. Peki A101'de hangi ürünler indirimde? Şok'un aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM'de bu hafta neler var? İşte marketlerin aktüel kataloğu...