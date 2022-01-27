Çeyiz ürünlerinde fiyatları düşürdüler! Şok, Bim ve A101'de indirimler başladı: Perde, ütü, fırın, çatal kaşık bıçak seti, beyaz eşya...
Şok, Bim ve A101 çeyiz alışverişini başlattı. Ütü, yatak örtüsü, perde ve beyaz eşyada indirimler dikkat çekti. 3 zincir market yeni aküel ürünler kataloğunu yayınladı. Hafta sonu da geçerli güncel katalogda en dikkat çeken indirimler çeyiz ürünlerinde oldu. A101'de Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 460 liraya, Kiwi KCM7542 Filtre Kahve Makinesi 199 liraya, Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 149 liraya düştü. Bim'de ise Çift Kişilik Nevresim Takımı 189 liraya, 2'li Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 89 liraya, Tava 69 liraya indi. İşte Şok, Bim ve A101 aktüel ürünlerin tam listesi...
27.01.2022 13:37
- Son Güncelleme: 27.01.2022 13:37
Evlenmek isteyenler, evini yenileyecek olanlar dikkat! A101, Bim ve Şok'ta çeyiz ürünleri satılıyor. Fırın, ütü, beyaz eşya, elektronik ürünlerde indirim başladı. 3 zincir marketin mağazalarına gidenler stoklarla sınırlı bu ürünleri ucuza alabilecek. Bu haftaya özel yapılan indirimler haftaya olmayacak. Peki A101'de hangi ürünler indirimde? Şok'un aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM'de bu hafta neler var? İşte marketlerin aktüel kataloğu...