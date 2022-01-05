Çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel ürünleri yayında! İndirimli ürünler tek tek açıklandı 8,95 TL’den satılıyor tekstil, beyaz eşya, gıda...

Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta sık sık değişen kataloga birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Vatandaşlar artık tüm ihtiyaç ürünlerini, evdeki eksiklikleri, düğün alışverişi için beyaz eşyayı, bebekleri için oyuncakları temel ihtiyaçlarını zincir marketlerden alıyor. Bu hafta hangi markette indirimler yapıldı merak ediliyordu. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çeken A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...