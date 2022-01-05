Çeyiz alışverişi başladı A101 aktüel ürünleri yayında! İndirimli ürünler tek tek açıklandı 8,95 TL'den satılıyor tekstil, beyaz eşya, gıda...
A101'in yepyeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar en ucuz gıda ve elektronik ürünleri almak için zincir marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu hafta A101'de hem gıdada hem de teknolojik aletlerde indirim yapıldı. Çokça Tarladan Salça Biber Acı 1500 g 22,25 TL'ye satışa girdi. 6 Ocak'tan itibaren de tek kişilik yorgan 79,95 TL'ye satılacak. Akıllı telefondan plazmaya, çeyiz alışverişi yapmak isteyen çiftler için bir tekstil ürünleri, süpürge makinesi, beyaz eşya indirime girdi. Her hafta A101'in güncel aktüel ürünlerini okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. İşte hafta sonunu da kapsayan A101'in yeni aktüel ürünleri...
05.01.2022 16:10
- Son Güncelleme: 05.01.2022 16:10
Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta sık sık değişen kataloga birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Vatandaşlar artık tüm ihtiyaç ürünlerini, evdeki eksiklikleri, düğün alışverişi için beyaz eşyayı, bebekleri için oyuncakları temel ihtiyaçlarını zincir marketlerden alıyor. Bu hafta hangi markette indirimler yapıldı merak ediliyordu. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çeken A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101 YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'in Ocak ayı için satışa çıkardığı yeni indirimli ürünleri şöyle;