Çeyiz aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! A101 marketleri EKİM 2022 FİYAT LİSTESİ! 229 TL’ye düştü! Fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13...

A101 Ekim 2022 fiyat listesi açıklandı! Yeni indirimli ürünler vatandaşların sepetlerini öyle bir doldurtacak ki! A101 marketlerinde milyonlarca kişinin neredeyse tüm ihtiyaçları uygun fiyata satılmaya başlandı. Katalogda fırın, süpürge, ütü, İPHONE 12-13, tost makinesi, koltuk takımı, saç düzleştirici, saç kesme makinesi, blender seti, koşu bandı, gardırop, döşemeli ayakkabılık, çalışma masası gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte A101'in bu haftaki indirimli ürünleri tam LİSTE...