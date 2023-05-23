40.000 TL ile 100.000 TL arasında... 2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel tosun, dana, koç ve koyun fiyatları!

2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatları hakkında güncel bilgilere ulaşın. 2023 yılında kurbanlık dana, kuzu, koyun gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Vatandaşlar, "2023 kurbanlık dana ne kadar?" ve "Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında kaç TL olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.