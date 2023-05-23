40.000 TL ile 100.000 TL arasında... 2023 kurbanlık fiyatları karalar bağlattı! İşte güncel tosun, dana, koç ve koyun fiyatları!
Kurban Bayramı'na her yıl yaklaşırken, vatandaşlar uygun fiyatlarla kaliteli kurbanlık bulabilme arayışına girerler. 2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatlarını öğrenmek, bütçelerine uygun bir seçim yapabilmek için oldukça önemlidir. Dana kurbanlık tercih edenler için, 2023 yılında uygun fiyatlarla kaliteli bir seçenek bulmak mümkündür. Dana fiyatları, bölgesel faktörlere, hayvanın kilosuna, beslenme durumuna ve cinsine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Piyasada farklı bölgelerden ve çiftliklerden gelen dana seçenekleri bulunmaktadır.
23.05.2023 10:40 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:40
2023 yılında kurbanlık dana, koç ve koyun fiyatları hakkında güncel bilgilere ulaşın. 2023 yılında kurbanlık dana, kuzu, koyun gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Vatandaşlar, "2023 kurbanlık dana ne kadar?" ve "Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında kaç TL olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
2023 Kurbanlık Tosun Fiyatları
Öte yandan, 2023 yılında kurbanlık tosun fiyatlarının 40.000 TL ile 100.000 TL arasında olması öngörülüyor. Tosun fiyatları da kurban fiyatları gibi çeşitlilik göstermekte olup hayvanın özelliklerine, sağlık durumuna ve satıldığı bölgeye bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.