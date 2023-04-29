Cep telefonu ve bilgisayarda sıfır ÖTV müjdesi! Gençler ve öğrenciler vergisiz alacak! Örnek hesaplamayla 11.000 TL’lik telefon en az...

Cep telefonu ve bilgisayarda sıfır ÖTV müjdesi! Gençler ve öğrenciler vergisiz alacak. Gençlere yönelik ücretsiz internet erişimi, cep telefonu ve bilgisayarda vergi muafiyeti, yeni evli çiftlere faizsiz kredi gibi imkanlar bulunuyor. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan bu maddeler gençlerde büyük sevince neden oldu.