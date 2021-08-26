Çember iyice daralıyor ortalık yangın yeri! Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! 22-18 ve 14 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı...
Altında yaşanan ilerlemeler bitmek bilmiyor. Son dönemlerde bulunduğu yerde durmayan ve devamlı bir farklılık yaşanan altın fiyatlarında güncel hal ne? Herkesi yatırım gerçekleştirmek amacıyla kolladığı o süre geldi mi? İşte her bireyin merak ettiği altın fiyatlarındaki son hal… Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 488 lira civarında hareket ederken; yeni güne 487 lira seviyeden başladı. Gram altın fiyatı yeni güne hafif düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 489,99 lira civarını, en düşük ise 486,58 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11.45 itibarıyla yüzde 0.18 oranında düşüşle 488,85 lira civarında bulunuyor.
Altın fiyatlarında yaşanan ilerleme herkesi şaşırtıyor. Gümbür gümbür gelen altın görenlerin adeta zil takıp oynamasına niçin oldu. İşte güncel altın fiyatları… Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 488 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1801 dolar civarında bulunuyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "Piyasalarda bütün gözler cuma günü (27 Ağustos) Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Powell'in üstünde olacak. Ancak benim bu toplantıya dair mühim bir beklentim bulunmuyor" şeklinde belirtirken, kritik tarihin 22 Eylül Fed toplantısı olacağını ekledi.
ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu evvel döviz ve emtia piyasalarında volatilite artarken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü burada gerçekleştireceği konuşma piyasaların bundan ileri tarafı tarafından kritik olacak. Ons altın bugün amacıylade en yüksek 1806 dolar civarını; en düşük ise 1800 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında düşüşle 1801 dolardan prosedür gördü.
ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 22 EYLÜL
Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi
Piyasalarda bütün gözler cuma günü Jackson Hole toplantısında konuşacak olan Fed Başkanı Powell'in üstünde olacak. Ancak benim bu toplantıya dair mühim bir beklentim bulunmuyor. Powell, bu toplantıda genel gidişattan bahsedecektir ve para siyasetine yönelik mühim bir açıklama gerçekletireceğini düşünmüyorum. Burada kritik tarih 22 Eylül Fed toplantısı olacaktır.
Ancak bu hareketlerin ne kadar sürdürülebilir olacağı hususu soru işareti olacaktır. Eğer Fed 22 Eylül'de tapering (varlık alımının azaltılması) hususu ile ilgili bir karar alırsa bu hal küresel risk iştahını düşürecektir. Bu kapsamda emtialarda tekrar bir baskı görebiliriz. Tapering'in ertelenmesi ise piyasaları rahatlatacaktır.