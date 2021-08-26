Çember iyice daralıyor ortalık yangın yeri! Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! 22-18 ve 14 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı...

Ancak bu hareketlerin ne kadar sürdürülebilir olacağı hususu soru işareti olacaktır. Eğer Fed 22 Eylül'de tapering (varlık alımının azaltılması) hususu ile ilgili bir karar alırsa bu hal küresel risk iştahını düşürecektir. Bu kapsamda emtialarda tekrar bir baskı görebiliriz. Tapering'in ertelenmesi ise piyasaları rahatlatacaktır.