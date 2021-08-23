Çember iyice daralıyor ortalık harp yeri! Altın fiyatları dur durak bilmiyor güzergahı değişecek! Uyarı yapıldı sonraki ay kesinlikle
Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlayacak olmasının sinyallerini vermesi ve faizleri artırması beklentisi altın fiyatlarını dalgalı seyre yönlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Delta varyantına dair bilinmezlik olduğunu söylemesi nedeniyle altın fiyatlarında stabil seyir korunma çabası içine girdi. Ons altın Powell'ın açıklamalarıyla dengeye oturdu ve 1779 dolardan başladığı haftayı 1781 dolardan kapattı. Ons altında değişim yüzde 0.11 oranında artış olarak kaydedildi. Fiyatlarda yaşanan hereketlilik ardından yüzü gülen yatırımcılar "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabına kilitlendi. İşte son dakika gram ve çeyrek altın altın fiyatları 23 Ağustos alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi yani hadtanın ilk iş gününe yukarıya yönlü seyirle başladı. Sabahın ilk saatleriyle eş güdümlü başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler yaşanan hareketlilik ardından son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosunu merak ediyor. İşte güncel 23 Ağustos altın fiyatları... Altında geri çekilmelerin devamı durumunda 1773 - 1760 – 1750 dolar destekler olarak görülüyor. Özellikle 1760-1750 dolar destek alanı güçlü ve bu destek alanının altında 1676-1687 dolar destek bölgesi karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde 1750-1760 dolar aralığının altında kapanışlar satışların hızlanmasına ve 1676-1687 dolar seviyelerine doğru sürmesine neden olduğu için biraz kritik bölge.
ONS ALTINDA 1835 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Altın geçtiğimiz günlerde 1687 dolar seviyesine doğru düşüş kaydetti. Sonrasında buradan gelen destekle 1700 dolar seviyesinin üzerine doğru hareketine başladı. Altın şu sıralarda 1774-1788 dolar aralığında seyrediyor. Ons altın için en yakın direnç bu haftada aşmakta zorlandığı 1795 dolar olarak görülüyor. Bu direncin üzerine bir kırılım altının 1812 dolar direncine doğru ivmelenmesini destekleyebilir. Altında 1812 dolar direncinin üzerinde 1835 dolar direnci bulunuyor.
16 Haziran Fed akşamı sonrası altında satışlar başladı ve o tarihten bu yana 1835 dolar seviyesi aşılamadı. Bu nedenle kısa vadede yukarı yönlü hareketini sürdürmek isterse 1835 dolar direnci aşılamadığı müddetçe bu yükselişin bir geçici bir yükseliş olarak yorumlanması beklenebilir. Ancak 1835 dolar seviyesinin üzerinde bir seyir hem toparlanmanın devam etmesini hem de 1865 dolar seviyesine doğru fiyat hareketini destekleyebilir.
Altında 1835 dolar üzeri kapanışlarda ilave pozisyon denemeleri yapılabilir. Buna karşın, 1835 dolar direncine doğru hareketinde zorlanması durumunda da bu noktalar satış açısından değerlendirilebilir. Ons altın için 1795 dolar direncini kıramadığı sürece ilave pozisyonlar açısından temkinli olunmalı. Bu direnç aşılamazsa altında aşağı yönlü harekete neden olabileceği düşünülüyor.
Altında geri çekilmelerin devamı durumunda 1773 - 1760 – 1750 dolar destekler olarak görülüyor. Özellikle 1760-1750 dolar destek alanı güçlü ve bu destek alanının altında 1676-1687 dolar destek bölgesi karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde 1750-1760 dolar aralığının altında kapanışlar satışların hızlanmasına ve 1676-1687 dolar seviyelerine doğru sürmesine neden olduğu için biraz kritik bölge.