Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

23 yıldan beri midyecilik yaptığını anlatan Levent Dal, "Ben Burhaniye'nin Ören semtinde midye satmaktayım. Bundan 3 ay önce, yaz sezonunda 50 lira para verdiler. Ben de paralarımı sayarken, 50 liranın bir sıfırının eksik olduğunu gördüm.