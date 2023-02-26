Cebinizde 50 TL'niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...
50 TL'lik hatalı basım banknot sosyal medya çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden geçiyor. Peki, bir paranın hatalı basım olduğunu nasıl anlarız?
26.02.2023 22:16 - Son Güncelleme: 26.02.2023 22:16
Hatalı basım paralar büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafınca yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paraları satışa sunuyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar midyecilik yapan Levent Dal, eline geçen hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor.