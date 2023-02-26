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Haberler Ekonomi Cebinizde 50 TL'niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

Cebinizde 50 TL'niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

50 TL'lik hatalı basım banknot sosyal medya çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bankanın basım hatasından kaynaklı eksiği bulunan 50 TL'lik banknotun değeri, duyanları şaşırtıyor. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazıyor. İlk başta sahte olduğu düşünülen para, bankaya götürülerek para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden geçiyor. Peki, bir paranın hatalı basım olduğunu nasıl anlarız?

takvim.com.tr
26.02.2023 22:16 - Son Güncelleme: 26.02.2023 22:16
Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

Hatalı basım paralar büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafınca yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paraları satışa sunuyor.

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Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyyar midyecilik yapan Levent Dal, eline geçen hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak istiyor.

Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

İlçenin Ören Mahallesi'nde midyecilik yaparak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Levent Dal, müşterilerden aldığı paraları sayarken, 50 liranın üzerinde sıfırın olmadığını görünce, 'acaba sahte mi' diye üzüldü.

Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

Bir bankaya gidince paranın gerçek olduğunu öğrenen Dal'ın üzüntüsü sevince döndü. 3 çocuk babası Levent Dal, parayı koleksiyon meraklılarına satmak istiyor.

Cebinizde 50 TL’niz varsa hemen şimdi kontrol edin! Tam tamına 75 bin TL değeri var! Bu ayrıntıyı gören zengin olacak! Eğer miktarın yanında...

23 yıldan beri midyecilik yaptığını anlatan Levent Dal, "Ben Burhaniye'nin Ören semtinde midye satmaktayım. Bundan 3 ay önce, yaz sezonunda 50 lira para verdiler. Ben de paralarımı sayarken, 50 liranın bir sıfırının eksik olduğunu gördüm.

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