Cebinizde 200 TL'niz varsa anında kontrol edin! Tam tamına 85 bin TL değer biçiliyor! Bu detayı gören zengin olacak! Eğer rakamın yanında...

Özellikle son dönemde hatalı basım paralar büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor.