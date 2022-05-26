Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlar dikkat! BİM-A101-ŞOK-Migros için 300 TL'lik market alışverişi tanımladı! Almak için 4757’ye...
Türkiye'nin en güvenilir bankalarından olan ve kamu bankası olmasının verdiği imtiyaz ile avantajlı kampanyalar geliştirmeyi başaran Ziraat Bankası, mayıs ayı içerisinde geçerli olan iki ayrı market alışverişi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası'ndan Market Alışverişi Kampanyası 2022
Ziraat Bankası artan gıda ürünlerine karşın mevcut müşterisinin yanında yer aldı. Söz konusu desteğini, geliştirmiş olduğu market alışverişi kampanyası ile gösteren banka, kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan market alışverişi kampanyasının, tüm şarküteri, manav ve kasap alışveriş harcamaları için geçerli olduğu bilgisi kaydedildi.
Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Alışveriş Kampanyası 2022
Ziraat Bankası artan ürün fiyatlarına karşın mevcut emekli müşterisinin yanında yer aldığını duyurdu. Söz konusu duyurusunu geliştirmiş olduğu emeklilere özel alışveriş kampanyası ile desteklemiş olan banka, kampanyasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.