Cebinde, bankasında, yastık altında 85 bin TL’si olanlar yaşadı! 285 bin 480 TL’den düşüyor! 200 bin TL destekle 69, 131 m2 2+1, 3+1 daireler...

Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile (anne ya da babanın olmaması), dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine de sahip olmanın gerekli görüldüğü hibe desteğine başvuran kişi, onarımı yapılacak evin ya da prefabrik ev yapılacak arsanın tamamına sahip olduğunu gösteren tapuyla başvurabilecek.