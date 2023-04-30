Cebinde, bankasında, yastık altında 85 bin TL'si olanlar yaşadı! 285 bin 480 TL'den düşüyor! 200 bin TL destekle 69, 131 m2 2+1, 3+1 daireler...
Prefabrik evlerin fiyatları gündemde yer alıyor. Hem yygun maliyetiyle hem de kolay kurulum nedeniyle yoğun ilgi gören Prefabrik evler için 200 bin TL'ye varan devlet desteği alınabiliyor. Dev kampanyayu duyanlar internet arama motorlarında devlet destekli prefabrik ev nasıl alınır, fiyatı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Prefabrik ev fiyatı 3+1 118 Metrekare 675.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 4+1, 3+1, 2+1, 1+1 gibi geniş seçenekli prefabrik ev fiyatları ve diğer merak edilen detaylar...
Prefabrik evler deprem sonrası yoğun ilgi görmeye başladı. Hem konforlu hem de uygun maaliyetiyle dikkat çeken prefabrik evler için ayrıca devlet desteği de veriliyor. İşte detaylar...
Prefabrik ev alana devlet desteği sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında verilen 200.000 TL'lik prefabrik ev yardımına kimlerin başvurabileceği merak konusu oldu.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve hasarlı binalarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine verilen desteği alabilmek için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, hane içinde kişi başına düşen gelirin ise net asgari ücretin 1/3'ünden yani 2.835,33 TL'den az olması gerekiyor.
Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile (anne ya da babanın olmaması), dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine de sahip olmanın gerekli görüldüğü hibe desteğine başvuran kişi, onarımı yapılacak evin ya da prefabrik ev yapılacak arsanın tamamına sahip olduğunu gösteren tapuyla başvurabilecek.
Prefabrik ev konusunda devlet desteği almak isteyenler ikamet ettikleri adreslerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat ederek yardımdan faydalanabiliyor.