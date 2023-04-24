Cebinde 18000 TL'si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!
Ziraat Bankası, 23 Nisan 2023 tarihinde yayınladığı ilanla, 145 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daireyi kelepir fiyata satışa çıkardı. Bu evi, hesabında 17 bin 850 TL'si olan herkes hemen satın alabilir. İşte detaylar!
24.04.2023 12:15 - Son Güncelleme: 24.04.2023 12:16
Ziraat Bankası aracılığıyla satışa çıkarılan bu 145 metrekarelik 3+1 dairenin toplam bedeli 297 bin 500 TL. Daireyi almak isteyenlerin hesabında 17.850 TL'lik bir teminatın olması gerekiyor.
145 metrekarelik 3+1 daire nerede ve ne özelliklere sahip?
Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan 145 metrekarelik 3+1 dairenin tam adresi henüz açıklanmamıştır. Ancak dairenin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.