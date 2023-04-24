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Cebinde 18000 TL'si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!

Ziraat Bankası, 23 Nisan 2023 tarihinde yayınladığı ilanla, 145 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daireyi kelepir fiyata satışa çıkardı. Bu evi, hesabında 17 bin 850 TL'si olan herkes hemen satın alabilir. İşte detaylar!

takvim.com.tr
24.04.2023 12:15 - Son Güncelleme: 24.04.2023 12:16
Cebinde 18000 TL’si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!

Ziraat Bankası aracılığıyla satışa çıkarılan bu 145 metrekarelik 3+1 dairenin toplam bedeli 297 bin 500 TL. Daireyi almak isteyenlerin hesabında 17.850 TL'lik bir teminatın olması gerekiyor.

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Cebinde 18000 TL’si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!

Teminatı olan kişiler isterseniz peşin vererek 297.500 TL'ye daireyi alabilirler, isterseniz de teminat bedelini peşin saymak üzere geri kalanını 120 ay vadeli taksitlerle ödeyebilirler.

Cebinde 18000 TL’si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!

Başvuruların sadece internet üzerinden online şekilde yapılabildiği bu kampanyada, başvuru yapanlar için özel bir kredi imkanı da sunuluyor. Bu kredi sayesinde, daireyi satın almak isteyen kişiler, taksit ödemelerini daha uygun koşullar altında yapabilirler.

Cebinde 18000 TL’si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!

145 metrekarelik 3+1 daire nerede ve ne özelliklere sahip?

Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan 145 metrekarelik 3+1 dairenin tam adresi henüz açıklanmamıştır. Ancak dairenin genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz.

Cebinde 18000 TL’si olan bu evi anında Ziraat Bankası aracılığı ile alıyor! 3+1 ve 145 metrekare! Daha ne olsun!

Daire, 3 yatak odası, 1 salon, 1 mutfak ve 2 banyo tuvaletten oluşuyor. Toplamda 145 metrekare büyüklüğünde olan bu dairenin konumunun şehir merkezine yakın olduğu tahmin ediliyor.

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