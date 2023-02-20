CarrefourSa’da yağ, şeker, 15’li yumurta fiyatı düştü! 20 Şubat - 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! Yeni hafta fiyat listesi: Tenekesi 34,50 TL!

CarrefourSa'da bu hafta yağ, şeker, 15'li yumurta fiyatı düştü! CarrefourSa zincir marketleri 20 Şubat - 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın fiyat listesine göre; Domates Salçası 830 g Teneke 34,50 TL'ye satılacak. İşte güncel Carrefour broşür ürünlerinin tamamı...