CarrefourSA'da organik 10'lu yumurta 44,90 TL, 800 gram zeytin 47,90 TL'ye düştü! 31 Ocak CarrefourSA aktüel kataloğu fiyat listesi!
CarrefourSA'da haftanın fırsat ürünleri açıklandı. CarrefourSA'da bugün ve yarın için organik 10'lu yumurta 44,90 TL, 800 gram zeytin 47,90 TL'ye satılacak. İşte 31 Ocak -1 Şubat CarrefourSA aktüel kataloğu fiyat listesi!
31.01.2023 16:36 - Son Güncelleme: 31.01.2023 16:36
CarrefourSa'da kış kampanyası başladı. Yumurta, peynir, zeytin, çamaşır suyu indirime girdi. Litrelik ayçiçek yağlarında da dikkat çeken indirimler uygulandı. Buna göre 2 litrelik Kırlangıç ayçiçek yağı 69,75'e, 3 litrelik yağ 109,89'a, 4 litrelik Sırma yap 139,95'e düştü. İşte 31 Ocak - 1 Şubat CarrefourSa aktüel ürünler kataloğu ve güncel ayçiçek yağı fiyatları...