Çalışmayan ev hanımlarına nakit para müjdesi geldi! Binlerce lira veriliyor!

Evden çalışarak para kazanan birtakım ev hanımları da olabilir onlar da aynı şekilde yeni girişimlerde bulunmak ya da işlerini büyütmek bağlamında bankalara kredi başvurusunda bulunabilirler. Ülkemizde İş bankası, Ziraat bankası ve Vakıfbank gibi devlet bankaları dışında kalan bir çok özel banka rastgele bir ek teminat ya da kefil istemeden de ev hanımlarına bireysel kredi verebilmektedirler. Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar Hangileri sorumuzun yanıtı alttaki bankalardır.