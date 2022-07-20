Çalışmadan da emekli olun: Bir yastıkta kocayan ev hanımlarına 9000 gün kazandırılacak! Tek dilekçeyle en az 3.500 TL maaş! e-Devlet üzerinden...

Türkiye'de çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta yolu ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar nihayet muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için neler yapılmalı? İşte tüm merak edilenler ve çalışmadan emekli olmanın yolları haberimizde!