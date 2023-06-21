Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan az evvel açıkladı! En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! O tarihte TBMM'de! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? 11.800, 12.000 alanlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi. Peki, Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? 11.800, 12.000, 13.000 alanlar ne kadar maaş alacak? Meslek meslek maaş zammı tablosu!
21.06.2023 12:07 - Son Güncelleme: 21.06.2023 12:16
Son dakika haberine göre, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Düzenlemenin ise Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini bildirdi. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek maaşlar...
MEMURLARIN ve memur emeklilerinin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurlara ve emeklilerinin zam oranı, 5 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.
Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Zam oranı belli olur olmaz, refah payının nasıl yansıtılacağı açıklanacak ve düzenleme Meclis'e sevk edilecek.