Çalışanlar erken şekilde emeklilik bekleyenler dikkat! 5450 günle 51 yaşında, 3600 günle 60 yaşında emeklilik fırsatı...

Emeklilik gün sayısı hesaplama internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Çalışanların işe başlama tarihleri ne zaman emekli olacaklarına dair en ehemmiyetli faktör. SGK çalışanların işe başlamalarına ait bazı tarihleri dönüm noktası olarak kabul ediyor. SGK'nın hali hazırda uygulamada olan mevzuatına göre 1999 senesi, 2002 senesi, 2008 senesi işe başlama tarihleri açısından büyük ehemmiyete sahip. 3600 günden emekli olmak için 1999 tarihinden önce sigorta girişinin başlaması gerekmektedir. Emeklilik yaş koşulu ise 15 senelik sigorta ya da 3600 günün tamamlandığı zamana göre belirlenmektedir. 3600 günden emeklilik şartları kadınlar için daha farklı şekilde düzenlenmiştir

07.06.2021 11:21 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





