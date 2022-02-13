Çalışanlar da emekliler de başvurabilir! Ayda 19, yılda 231 bin lira kazanma fırsatı, ilk kez gelenlere 24 saat eğitim görecek! Adalet Bakanlığı...

Aldığı maaşın yanında ek gelirse sahip olmak isteyenler hemen araştırmalara koyuldu. Adalalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden 28 Şubat'a kadar bilirkişi başvurularının alınacağını duyurdu. Her yıl yapılan bilirkişi alımları bu yılda da devam ediyor. Binlerce kişi bilirkişi işini kaparak aylıklarının yanında belki de maaşlarının fazlasını kazanabiliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin 25 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. Ayda en az 7 binin üzerinde getirisi var. İşte bilirkişilik hakkında detaylar...