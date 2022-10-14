Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar
SGK bağlamında Avrupa Birliği destekli bakıcı desteğinde 325 euro artı özel gereksinimli çocukların ailesi için de 50 euro çoktan bir yardım sağlıyor. Hamilelik ardından bayan istihdamını güvenliğini sağlamak bağlamında atılan bu adımla bakıcı ödemesi devlet tarafından sağlanıyor. Hangi alanda yardım alabilmek istediğinizi açıkladığınız sayfada oluşturulan değerlendirmeler sonunda başvurunuzun hali SMS olarak bildirilir. İstisnai olarak belirtilmeyen hallerde e devlet üzerinden başvurularım sekmesinden alakalı başvurunuzun değerlendirmesini görebilirsiniz.
14.10.2022 17:00 - Son Güncelleme: 14.10.2022 17:00
Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme
Sınırlı kontenjan ve sınırlı ilerle oluşturulan bu yardım kampanyası çalışan annelere yöneliktir. SGK bağlamında yapılacak olan ödeme AB( Avrupa Birliği) destekli bir projedir.