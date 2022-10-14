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Haberler Ekonomi Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

SGK bağlamında Avrupa Birliği destekli bakıcı desteğinde 325 euro artı özel gereksinimli çocukların ailesi için de 50 euro çoktan bir yardım sağlıyor. Hamilelik ardından bayan istihdamını güvenliğini sağlamak bağlamında atılan bu adımla bakıcı ödemesi devlet tarafından sağlanıyor. Hangi alanda yardım alabilmek istediğinizi açıkladığınız sayfada oluşturulan değerlendirmeler sonunda başvurunuzun hali SMS olarak bildirilir. İstisnai olarak belirtilmeyen hallerde e devlet üzerinden başvurularım sekmesinden alakalı başvurunuzun değerlendirmesini görebilirsiniz.

takvim.com.tr
14.10.2022 17:00 - Son Güncelleme: 14.10.2022 17:00
Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Birçok hususta devlet destekli oluşturulan sosyal yardımlar gereksinim sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının belirtmiş bulunduğu 45 değişik sosyal yardım projesi yapılmaktadır.

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Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Birçok alanda gereksinim sahiplerine yardımcı olmayı amaçlayan bu projelerden faydalanmak bağlamında siz de müracaat yapabilirsiniz. Başvurular e devlet üstünde sosyal hizmetler sekmesinden yapılmaktadır.

Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme

Sınırlı kontenjan ve sınırlı ilerle oluşturulan bu yardım kampanyası çalışan annelere yöneliktir. SGK bağlamında yapılacak olan ödeme AB( Avrupa Birliği) destekli bir projedir.

Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Bu ödeme çalışan annelerin evlerinde bakıcı bulundurması durumunda yapılmaktadır. Sigortalı olarak çalışan bakıcıya yapılacak olan ödemenin desteği olmaktadır.

Çalışan çalışmayan tüm annelere 325+50 euro ödeme yapılıyor! Kayıtlar SGK üzerinden... İşte detaylar

Çalışan annelere 0-36 ay arasında olan bebeğine bakım hizmetlerinde destek gerçekleştiren bu yardım yalnızca üç kentte yapılmaktadır.

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