Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), çalışan annelere ve bakıcılara maddi destek sağladığıEğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde yeni perde açıldı.





20 AY SÜRECEK Avrupa Birliği (AB) ile birlikte finanse edilen projede; bu yıl 15 milyon lirayı aşan destek için düğmeye basıldı. Destek tutarları da artırıldı. Buna göre; tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 euro yani yaklaşık 18 bin 966 lira, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere de 560 euro yani yaklaşık 20 bin 826 lira hibe destek verilecek.

Proje kapsamında yarı zamanlı çalışan anneler de desteklenirken, bu kapsamda aylık ödeme 255 euro (9 bin 483 lira) seviyesinde olacak. Anne bekar ise ya da özel gereksinimli çocuğu varsa bu tutar 305 euroyu (11 bin 343 lira) bulacak. Proje kapsamında 20 ay süreyle destek verilecek.





BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Desteğin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" dedi.