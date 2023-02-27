BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

Deprem bölgesinde üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini de belirten Kirişçi, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.