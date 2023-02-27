BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!
Buzağı desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Çiftçi destek ödemelerinin başlamasıyla gözler buzağı destek ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere 11 kalemde destekleme ödemelerinin yapılacağını açıklamıştı. Peki Buzağı desteği ödemesi ne kadar, kaç TL? Buzağı parası hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler.
27.02.2023 09:14 - Son Güncelleme: 27.02.2023 09:14
Mazot, gübre, buzağı desteği ödeme tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem sonrası çiftçi ve tarım destek ödemelerine dair araştırmalar artttı. Emekli ve memur maaşları ve sosyal destekleri erken yatırılmıştı. Peki Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!