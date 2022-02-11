Büyükşehirlerde ev almak isteyenler için son 6 gün! TOKİ'den 106 bin TL'ye daire! 120 ay vade fırsatı! Ayda 445, günde 14 TL ile 2+1 ev alın
Büyükşehirlerden, memleketinden ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ kaçınılmaz bir fırsat sundu. TOKİ yaptığı son dakika duyurusunda 1+1, 2+1, 3+1 daireleri en düşüğü 106.828,12 TL'ye satışa koydu. Söz konusu konutlar Ankara, Bolu, Balıkesir, Bursa, Çorum, Çanakkale, Ağrı ve daha bir çok ilde bulunuyor. TOKİ üstelik vade sayısını da 120'ye çıkarttı. 106.828,12 TL'lik 2+1 daire için 53.414,06 TL peşinat isteniyor. Başlangıç bedeli ise yalnızca 445,12 TL! İşte il il TOKİ konut satışları...
TOKİ konut satışları için başvurularda sona geliniyor. TOKİ Başkanlığı pek çok şehirde konut satışı için geçtiğimiz haftalarda ilan yayınladı. TOKİ 2022 Şubat döneminde kuralı satış yöntemi ile 1+1, 2+1, 3+1 daireleri çok ucuza satışa çıkardı. Kuralı konut satış listesinde yer alan şehirler arasında Marmara bölgesi de var doğu bölgesi de Akdeniz bölgesi de! Evinizi nereden almak istediğiniz size kalmış! İster Ankara'da, ister Ağrı'da isterseniz de Bolu ve ya Çanakkale'den alın. İşte il il TOKİ Şubat ayı satıştaki dairelerin özellikleri ve ödeme planı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) resmi sitesinden edinilen listede yok yok! TOKİ'den 106 bin TL'ye dairefırsatı sunuldu. 120 ay vade ile ayda yalnızca 445,12 TL (günde 14 TL yapıyor) ödeyerek 2+1 ev sahibi olabilmeniz mümkün. Nasıl mı? İşte TOKİ'nin güncel satışları...
TOKİ YENİ KONUT SATIŞLARI LİSTESİ
Ev almak isteyenler önceliğini TOKİ'den yana kullanıyor. Nedeni de TOKİ'nin satışa sunduğu konutlar için düşük peşinat ve düşük fiyat istemesi! En düşüğü 106.828,12 TL'ye ev satacağını ilan eden TOKİ'nin sunduğu bu fiyatlar ikinci el evlerde bile yok.