Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!
Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle birçok kişi kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırmalara başladı. 2022 Kurbanlık fiyatlaı ne kadar? 2022 Kurbanık koç fiyatları ne kadar? Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
2022 kurbanlık fiyatları bayrama sayılı günler kala merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kurbanlık fiyatları ne kadar ve kurbanlık bağış fiyatları ne kadar soruları yer aldı.
DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Müslümanlar, Diyanet Vakfı aracılığıyla vekaleten kurbanlık bağışında bulunmak istiyor.
DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ 2022 FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE;
Vekaleten Kurban Yurt İçi 2250 TL
Vekaleten Kurban Yurt Dışı 1800 TL
Vekaleten Kurban Filistin 4250 TL
Ayrıca bağışlar tdv.org.tr ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrim içi (online) olarak da yapılabilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS/E-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.
İL İL KURBAN FİYATLARI
İSTANBUL KURBAN FİYATLARI
Küçükbaş: 2 bin 800 TL - 4 bin 500 TL Büyükbaş: 34 bin TL - 50 bin TL
ANKARA KURBAN FİYATLARI
Küçükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL Büyükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 800 TL
BURSA
Küçükbaş: 2 bin 600 TL - 4 bin 300 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 54 bin TL
ANTALYA
Küçükbaş: 2 bin 700 TL - 4 bin 100 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 52 bin 500 TL
GAZİANTEP
Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin 200 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 51 bin 500 TL
MERSİN
Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL
KONYA
Küçükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 500 TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL
ADANA
Küçükbaş: 2 bin 500 TL - 3 bin 500 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL
Türk Kızılay bu yıl kurban vekâleti fiyatlarının yurtiçi için 2 bin 475 lira, yurtdışı için 1475 lira olacağını açıkladı.
Yurtdışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 dolar veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 dolar veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay'a verebilecek. Türk Kızılay'ın Sütlüce'deki merkezinde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Hedefimiz yurtiçinde 42 bin, yurtdışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde Türkiye genelinde 1.5 milyon kişiye kurban eti ulaştırma planı yapılmış durumda'' dedi.