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Haberler Ekonomi Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle birçok kişi kurbanlık fiyatları hakkında detayları araştırmalara başladı. 2022 Kurbanlık fiyatlaı ne kadar? 2022 Kurbanık koç fiyatları ne kadar? Diyanet, İHH, Kızılay kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
23.06.2022 15:20 - Son Güncelleme: 23.06.2022 15:20
Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

2022 kurbanlık fiyatları bayrama sayılı günler kala merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kurbanlık fiyatları ne kadar ve kurbanlık bağış fiyatları ne kadar soruları yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri açıklandı. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Müslümanlar, Diyanet Vakfı aracılığıyla vekaleten kurbanlık bağışında bulunmak istiyor.

DİYANET KURBANLIK BAĞIŞ 2022 FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE;

Vekaleten Kurban Yurt İçi 2250 TL

Vekaleten Kurban Yurt Dışı 1800 TL

Vekaleten Kurban Filistin 4250 TL

Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

Ayrıca bağışlar tdv.org.tr ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrim içi (online) olarak da yapılabilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS/E-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

İL İL KURBAN FİYATLARI

İSTANBUL KURBAN FİYATLARI
Küçükbaş: 2 bin 800 TL - 4 bin 500 TL Büyükbaş: 34 bin TL - 50 bin TL

ANKARA KURBAN FİYATLARI
Küçükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL Büyükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 800 TL


BURSA

Küçükbaş: 2 bin 600 TL - 4 bin 300 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 54 bin TL

ANTALYA

Küçükbaş: 2 bin 700 TL - 4 bin 100 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 52 bin 500 TL

GAZİANTEP

Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin 200 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 51 bin 500 TL

MERSİN

Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL

KONYA

Küçükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 500 TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL

ADANA

Küçükbaş: 2 bin 500 TL - 3 bin 500 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL

Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

KOCAELİ

Küçükbaş: 2 bin 700 TL - 4 bin TL Büyükbaş: 31 bin TL - 50 bin 500TL

DİYARBAKIR

Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin 200 TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL

ŞANLIURFA

Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin 200 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 50 bin 500 TL

Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

Türk Kızılay bu yıl kurban vekâleti fiyatlarının yurtiçi için 2 bin 475 lira, yurtdışı için 1475 lira olacağını açıkladı.

Yurtdışında yaşayanlardan Türkiye için vekâlet vermek isteyenler 175 dolar veya 165 Euro, diğer ülkeler için ise 110 dolar veya 100 Euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılay'a verebilecek. Türk Kızılay'ın Sütlüce'deki merkezinde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Hedefimiz yurtiçinde 42 bin, yurtdışında 100 bin hisse olmak üzere toplamda 142 bin hisseyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Türkiye dahil 22 ülkede bu organizasyon gerçekleşecek. 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 81 ilde Türkiye genelinde 1.5 milyon kişiye kurban eti ulaştırma planı yapılmış durumda'' dedi.

Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

Çeşit çeşit büyükbaş hayvanların olduğu pazarda fiyatlar 25 bin TL'den 65 bin TL'ye kadar değişkenlik gösteriyor. Diyanet Başkanlığı'nın getirmiş olduğu üst fiyat limitinden dolayı en pahalı hayvanlar 65 bin TL'yi geçmiyor.

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