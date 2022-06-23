Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Mehmetçik Vakfı, Diyanet, İHH, Kızılay, Lösev Kurbanlık bağış fiyatları 2022!

İL İL KURBAN FİYATLARI

İSTANBUL KURBAN FİYATLARI

Küçükbaş: 2 bin 800 TL - 4 bin 500 TL Büyükbaş: 34 bin TL - 50 bin TL

ANKARA KURBAN FİYATLARI

Küçükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL Büyükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 800 TL



BURSA

Küçükbaş: 2 bin 600 TL - 4 bin 300 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 54 bin TL

ANTALYA

Küçükbaş: 2 bin 700 TL - 4 bin 100 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 52 bin 500 TL

GAZİANTEP

Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin 200 TL Büyükbaş: 32 bin 500 TL - 51 bin 500 TL

MERSİN

Küçükbaş: 2 bin 400 TL - 3 bin TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL

KONYA

Küçükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 500 TL Büyükbaş: 31 bin 500 TL - 50 bin 500 TL

ADANA

Küçükbaş: 2 bin 500 TL - 3 bin 500 TL Büyükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL